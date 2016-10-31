Обновлено: добавлен комментарий о работе МЖД

В вагоне на железнодорожной станции Чухлинка в Москве найдены взрывные устройства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в одном из вагонов, стоящих на путях на станции Чухлинка по адресу Карачаровское шоссе, 5 обнаружены мины и взрыватели. Сейчас территория оцеплена, проводится эвакуация. Ожидается прибытие сотрудников спецслужб.

UPD (13:18): В пресс-службе Московской железной дороги опровергли информацию о том, что на станции Чухлинка якобы проводится эвакуация.

«Правоохранительные органы проводят проверку грузового вагона на наличие подозрительных предметов в грузовом парке станции Перово-1. Путь, где расположен вагон, находится вдалеке от главных путей. Ситуация не создает угрозу безопасности движения поездов», — говорится в сообщении.

Пассажирские станции и платформы Курского и Горьковского направлений МЖД работают в штатном режиме.