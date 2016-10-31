В центре Москвы с 1 по 7 ноября ограничат движение транспорта из-за проведения массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«1 и 2 ноября с 15:00 до 20:00 будут введены ограничения движения на Большом Москворецком мосту (по крайней правой полосе с обеих сторон моста), на всей Москворецкой улице и на Васильевском спуске», — говорится в сообщении.

4 ноября будет закрыт участок Тверской улицы от Тверского бульвара до Моховой улицы с 06:00 до 14:00, участок Моховой улицы от Сапожковской площади до Театральной площади с 09:00 до 13:00, также закроют Большой Путинковский переулок с 06:00 до 13:00, Страстной и Тверской бульвары с 06:00 до 13:00, улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского с 13:00 до 17:30.

5 ноября ограничат движения на Большом Москворецком мосту (по крайней правой полосе с обеих сторон моста). Также нельзя будет проехать по Москворецкой улице, Васильевскому спуску, улице Ильинке — от Рыбного переулка до Красной площади.

7 ноября будут весь день действовать ограничения на Большом Москворецком мосту (по крайней правой полосе с обеих сторон моста). С 10:00 до 14:30 закроют участок от Большого театра до Театрального проезда на улице Петровке. А с 08:00 до 14:00 будет перекрыт участок от Рыбного переулка до Красной площади по улице Ильинке. Кроме того, с 07:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение по улице Ильинке от Рыбного переулка до Красной площади, а с 08:00 до окончания мероприятий — по крайней правой полосе улицы Охотный Ряд и Моховой и от Манежной площади до площади Революции.