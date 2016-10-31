Несколько десятков рейсов задерживаются в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс.Расписания».

На момент написания заметки, согласно данным табло, в Домодедове четыре рейса задерживаются, восемь отменены. А в Шереметьеве задержаны девять рейсов и отменены четыре. При этом в аэропорту Внуково задержек и отмен нет, как и в подмосковном Жуковском.

Причины задержек не уточняются. Вероятно, повлияла облачная погода со снегом.