С 1 ноября 2016 года все автозаправочные станции России должны быть оборудованы устройствами для зарядки электромобилей. Такая норма устанавливается постановлением правительства России от 27 августа 2015 года.

Зарядки для электромобилей с этого дня входят в минимальный перечень необходимых услуг, которые оказывают на АЗС, расположенных у автомобильных дорог.

С 1 ноября также начинается государственный учет АЗС, на которых имеются зарядные станции.