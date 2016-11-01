На Московском центральном кольце 1 ноября с 14:00 начала работу новая станция «Коптево». Об этом сообщает информагентство «Москва».

Новая платформа МЦК расположена на границе столичных районов Коптево и Головинский. Как отметили в пресс-службе Московской железной дороги, ее открытие призвано повысить транспортную доступность как для жителей района, так и для работающих в окрестностях людей. Всего же станция «Коптево» стала 29-м остановочным пунктом МЦК.

«Станция находится на северо-западе Москвы, расположена между остановочными пунктами „Балтийская“ и „Лихоборы“. С севера будет граничить с усадебным комплексом „Михалково“, с запада — с производственными зонами „Братцево“ и „Коптево“», — говорится в сообщении.

Новый остановочный пункт включает в себя одну островную посадочную платформу, имеющую выход через северный вестибюль в надземный переход с выходами на проезд Черепановых и на улицу Михалковская.

Канал МЦК в Telegram

Пассажирское движение по МЦК было запущено 10 сентября. 11 октября закончился месяц бесплатного использования пассажирами нового кольца. Всего на МЦК появится 31 станция — в настоящее время функционируют 29, еще две — «Зорге» и «Панфиловскую» — откроют до конца 2016 года.