В новых вагонах Московского метрополитена бумажные карты подземки с изображениями всех станций и переходов заменят на интерактивные. Об этом сообщил руководитель направления городского и легкого рельсового транспорта ЗАО «Трансмашхолдинг» Денис Шило, передает информагентство «Москва».

«Вместо привычных схем метро, которые располагались раньше в вагонах и были напечатаны на постерах, будет использоваться новая система общения с пассажирами. Была внедрена новая технология по предоставлению информации для пассажиров: пассажир при необходимости указывает пункт назначения, а система указывает наиболее удобный маршрут, приближает карту, чтобы пассажирам было легче воспринимать информацию», — заявил Шило.

Он также отметил, что в новых вагонах полностью переработают интерфейс наддверных и салонных табло: по словам Шило, система станет более «дружелюбной» для восприятия информации пассажирами.

Ранее заместитель мэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что составы нового поколения «Москва» запустят на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в феврале 2017 года.