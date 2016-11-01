С 2017 года метро Москвы будет работать круглосуточно на Новый год и в День города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Принимаем решение в 2017 году сделать круглосуточную работу метро на Новый год и День города, а в 2018 году — на чемпионате мира по футболу», — заявил Собянин, добавив, что это стало возможным благодаря большому количеству ремонтных работ, которые были проведены в метрополитене.

Как, в свою очередь, уточнил заместитель мэра Максим Ликсутов, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января и в День города интервал движения поездов в период с 00:30 до 05:30 составит 15 минут, а далее будет проходить по обычному графику работы метро.