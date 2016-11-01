В России после успешно проведенного в столице эксперимента будут использовать новый вид дорожной разметки в виде диагональной сетки («вафельницы»). Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что первый вице-премьер Игорь Шувалов уже дал поручение по поводу нормативных актов, предусматривающих нанесение такой разметки на перекрестках. Как пояснили в секретариате Шувалова, поручение было дано после того, как министерство внутренних дел совместно с правительством Москвы в течение двух лет проводило эксперимент по использованию разметки типа «вафельница» на некоторых участках дорог столицы.

Как уточняет «Интерфакс», так называемой «вафельной» разметкой обозначаются границы перекрестка, которые нельзя пересекать в случае затора.