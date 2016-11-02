Центр организации дорожного движения Москвы предупреждает автомобилистов о возможных осложнениях на дорогах из-за непогоды 3 ноября. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Столичный центр организации дорожного движения предупреждает об ухудшении погодных условий в ночь на четверг, 3 ноября. По данным Гидрометцентра, в Москве ожидается снегопад с метелью и порывистым ветром. При ухудшении погодных условий в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно на дорогах, где есть эстакады и тоннели, а также уменьшение количества полос», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за снегопада возможны осложнения дорожного движения на «узких» участках, а именно на улицах Русаковской и Стромынке, а также на Ярославском шоссе и проспекте Мира.

Кроме того, по данным ЦОДД, возрастает вероятность осложнения движения в районе эстакад и мостов на Дмитровском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на съездах с Третьего транспортного и Садового кольца на вылетные магистрали.