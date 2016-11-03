Вестибюли восьми станций Московского метрополитена будут закрыты в период с вечера четверга, 3 ноября, до открытия метро в понедельник, 7 ноября, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе подземки.

Место Вестибюль Время перекрытия

Северный вестибюль станции «Нахимовский проспект» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль С 22:00 четверга, 3 ноября, до открытия метрополитена в пятницу, 4 ноября

Южный вестибюль станции «Водный стадион» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через северный вестибюль С 01:30 пятницы, 4 ноября, до открытия метрополитена в понедельник, 7 ноября

Южный вестибюль станции «Марьино» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через северный вестибюль С 02:00 пятницы, 4 ноября, до открытия метрополитена в понедельник, 7 ноября

Южный вестибюль станции «Нахимовский проспект» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через северный вестибюль С 22:00 пятницы, 4 ноября, до открытия метрополитена в понедельник, 7 ноября

Южный вестибюль станции «Тульская» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через северный вестибюль С 22:00 пятницы, 4 ноября, до открытия метрополитена в понедельник, 7 ноября

Западный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через восточный вестибюль С 22:00 пятницы, 4 ноября, до открытия метрополитена в понедельник, 7 ноября

Вестибюль станции «Севастопольская». Вход и выход — через станцию «Каховская» С 22:00 пятницы, 4 ноября, до открытия метрополитена в понедельник, 7 ноября

Южный вестибюль станции «Сходненская» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через северный вестибюль С 02:00 субботы, 5 ноября, до открытия метрополитена в понедельник, 7 ноября

Также с 02:00 пятницы, 4 ноября, до открытия метрополитена в понедельник, 7 ноября, будет закрыт эскалаторный павильон на станции «Кожуховская». Кроме того, представители метро отметили, что в предстоящие выходные для пассажиров будут частично закрыты вестибюли станций «Савёловская», «Менделеевская», «Третьяковская» и «Тимирязевская».

Вместе с тем до 30 декабря 2016 года закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года закрыта станция «Фрунзенская», до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра), до 30 сентября 2017 года недоступен северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра).