В Москве 7 ноября в связи с проведением шествия в честь 75-летия парада 1941 года на Страстном бульваре, а также на улице Петровке и Театральной площади изменятся несколько маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Так, с 12:00 до окончания мероприятия автобусы № 38 будут следовать от Рижского вокзала до станции метро «Трубная», № А — от стадиона «Лужники» до Никитских Ворот, а № Т15 — от ВДНХ до Петровских Ворот.

Кроме того, с 15:00 до окончания шествия автобусы № 101 будут следовать от дворца спорта «Мегаспорт» до Белорусского вокзала, № 144 — от станции метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник», № 904 — от 4-го микрорайона Митина до Белорусского вокзала, № м1 — от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник», № м2 — от остановки «Фили» до станции метро «Библиотека имени Ленина», № м3 — от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская», а № м10 — от улицы Лобненской до станции метро «Маяковская».

Отмечается также, что автобусы № К могут следовать с увеличенными интервалами.