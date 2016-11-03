В правительстве Москвы заявили, что список улиц для расширения зоны платной парковки в столице пока не определен, в настоящее время ведутся обсуждения с муниципальными депутатами и местными жителями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сейчас начинается этап обсуждения с муниципальными депутатами, местными жителями и общественными организациями. Представители общественного мнения высказывают свои предложения по местам, где сейчас наблюдается сложная транспортная ситуация», — рассказали в ведомстве, добавив, что платная парковка — это «самая мягкая регулирующая мера из возможных».

Там также напомнили, что предыдущее расширение зоны платной парковки, произошедшее в декабре 2015 года, было точечным, и плата вводилась только в «самых проблемных местах»: около крупных торговых и бизнес-центров, вблизи транспортно-пересадочных узлов наземного транспорта и возле станций метро.

Ранее в СМИ появилась информация, что платные парковки в Москве с 26 декабря могут появиться еще на 200 улицах. Сообщалось, что в предварительных документах указаны 223 улицы, на которых парковка в декабре станет платной. Больше всего улиц с платной парковкой появится в Восточном административном округе — 87. В Центральном округе деньги начнут брать еще на 15 улицах, а в Северо-восточном округе платная парковка появится на 29 улицах.

Платная парковка на улицах Москвы появилась в 2012 году. Изначально деньги за стоянку взимались только в центре города, однако постепенно платные зоны распространились и на другие районы.