На нескольких улицах Москвы 4 ноября ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Так, с 06:00 до 15:00 ограничат движение по 1-й Тверской-Ямской и Тверской (от площади Тверская Застава до улицы Моховой) улицам, по Тверскому и Страстному бульварам, Большому Путинковскому переулку и Пушкинской площади, по улице Лесной (от 3-й Тверской-Ямской до 1-й Тверской-Ямской), а также по Моховой (от Воздвиженки), Охотному Ряду и Театральному проезду.

Кроме того, с 10:30 до 15:00 будет ограничено движение по Петровке (от Петровского бульвара до Театрального проезда), Мясницкой улице (от Большого Златоустьинского переулка до Лубянского проезда) и Лубянскому проезду (от Маросейки до Лубянской площади).

Вместе с тем с 11:00 до 14:00 будет отменен правый поворот с Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади, а также с Большого Каменного моста в сторону Кремлевской набережной. При этом с 11:00 до 14:00 будет отменен правый поворот с Москворецкой набережной в сторону Васильевского спуска, а с 11:00 до 17:30 движение ограничат по улице Маршала Бирюзова, площади Академика Курчатова и улице Маршала Василевского. Также с 10:00 до 17:30 ограничения введут на улице Перерва (от Белореченской до Люблинской улицы) и на улице Люблинской (в районе дома № 157).