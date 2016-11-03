Вечером в четверг, 3 ноября, пробки в Москве достигли девяти баллов. Об этом свидетельствует статистика «Яндекса».

Преодоление некоторых участков дороги в сложившихся условиях может занять почти на полтора часа больше, чем обычно. Так, на внешней стороне МКАД образовалась крупнейшая для этого времени суток пробка длиной в 14,7 километра. Она тянется от Бесединского путепровода до Носовихинского шоссе. Также затор в 13 километров наблюдается на внутренней стороне МКАД от 1-го Красногвардейского проезда до улицы Краснопрудная.

«Московский транспорт» уточняет, что проблемы наблюдаются на востоке, юго-западе и северо-западе МКАД в обоих направлениях. Также затруднено движение в сторону области на шоссе Энтузиастов, Волгоградском, Рязанском и Ленинском проспектах, Люблинской и Профсоюзной улицах и на проспекте Вернадского. ТТК и Садовое кольцо загружены по всей протяженности.

По прогнозу «Яндекса», трафик начнет спадать только в районе 20:00. К 21:00 загруженность дорог должна уменьшиться до шести баллов, а к 23:00 — до трех.