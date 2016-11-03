Утром в пятницу, 4 ноября, на Московском центральном кольце откроется новая станция — «Зорге». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Предполагается, что открытие станции повысит транспортную доступность двух районов — Хорошево и Хорошево-Мневники. «Эта новость обрадует не только жителей, но и любителей спорта, ведь рядом находится стадион ЦСКА», — отметили в пресс-службе МЦК.

«Зорге» станет уже 30-й работающей станцией МЦК. Следующей к открытию запланирована «Панфиловская».

10 сентября в Москве заработали первые 26 станций МЦК. Еще пять должны запуститься до конца 2016 года.

В первый месяц МЦК можно было пользоваться бесплатно. С 11 октября за проезд по кольцу взимается плата по тарифам метро. Для удобства пассажиров на станциях установили билетные автоматы, через которые продаются как разовые билеты, так и абонементы. Здесь же можно пополнить баланс транспортных карт. Предусмотрен наличный и безналичный расчет.