Вылет и прилет около 60 рейсов из московских аэропортов задерживается. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

В Шереметьеве задерживается прилет более сорока рейсов разных авиакомпаний. Большинство рейсов выполняет компания «Аэрофлот», также в списке AirEuropa, AirSerbia, Чешские авиалинии и другие перевозчики. Причина задержек не уточняется. The Village не удалось оперативно связать с представителями Шереметьева, чтобы получить у них комментарий.

В аэропорту Домодедово задерживается вылет шести рейсов и прилет 11. Во Внукове не вылетят вовремя три рейса, из которых два — по причине того, что самолет прибыл из предыдущего рейса с опозданием, а один — по техническим причинам.

В воскресенье, 6 ноября, в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающейся метели. Накануне «Аэрофлот» отменил из-за прогноза погоды несколько запланированных на сегодня рейсов.