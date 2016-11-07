«Мосинжпроект» объявил конкурс на строительство станций «Шереметьевская» и «Ржевская» Третьего пересадочного контура метро. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 24,8 миллиарда рублей. На эту сумму победителю предстоит построить станции и перегонные тоннели указанных станций. Итоги конкурса подведут 6 декабря. Победитель должен будет завершить работы до 31 декабря 2019 года.

Длина Третьего пересадочного контура — второго кольца метро — составит около 60 километров и будет содержать 30 станций. Сейчас строится первый участок, на котором будут размещены шесть станций: «Нижняя Масловка», «Петровский парк», «Ходынское поле», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр».