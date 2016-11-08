Во вторник, 8 ноября, на Московском центральном кольце открылась последняя станция — «Панфиловская». Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

Новая платформа расположена на границе столичных районов Сокол и Щукино. С нее можно совершить пересадку на станцию метро «Октябрьское Поле».

В общей сложности на МЦК теперь доступен 31 остановочный пункт. С них можно совершать пересадки на 14 станций метрополитена и шесть остановок радиальных направлений железных дорог.

10 сентября в Москве заработали первые 26 станций МЦК. Еще пять, как и планировалось, запустились до конца 2016 года.

В первый месяц МЦК можно было пользоваться бесплатно. С 11 октября за проезд по кольцу взимается плата по тарифам метро. Предусмотрен наличный и безналичный расчет.

Интервал движения электропоездов «Ласточка» в час пик составляет шесть минут, а во внепиковое время — около 12 минут.

Фото: Официальный канал МЦК в Telegram