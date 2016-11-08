В 2017 году окна поездов Московского метрополитена оклеят антивандальной пленкой, которая не позволит хулиганам рисовать на вагонах граффити и расклеивать рекламу. Об этом сообщил заместитель мэра города Максим Ликсутов, передает ТАСС.

«Окна всех поездов метро в 2017 году заклеят антивандальной пленкой. Специальное покрытие поможет не только бороться с вандалами, которые наносят различные надписи и граффити или царапают стекла, но и с самовольной расклейкой объявлений», — заявил Ликсутов.

Он также отметил, что, благодаря использованию специальной пленки метрополитен сможет «минимизировать затраты на устранение последствий действий хулиганов». Также, по словам Ликсутова, отпадет необходимость менять дорогостоящие вагонные стекла.

