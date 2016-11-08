На нескольких центральных улицах Москвы с 8 по 24 ноября ограничат движение транспорта в связи с подготовкой к фестивалю «Путешествие в Рождество». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.



«Ежедневно с 23:00 до 06:00 с сегодняшнего дня до 23 ноября будет закрыто движение на Кудринской площади. Также с 23:00 до 06:00 ежедневно до 24 ноября будет закрываться движение на Смоленской-Сенной, Таганской площадях и площади Красные Корота», — рассказали в ведомстве, уточнив, что ограничения связаны «с подготовкой к проведению зимнего фестиваля».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 12 декабря по 27 января на 33 площадках. В программе значатся ярмарки, концерты и различные шоу. Кроме того, свои развлекательные программы подготовят столичные парки.

