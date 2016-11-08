Министерство финансов предложило штрафовать страховые компании за просрочку выплат по полисам ОСАГО. Об этом сообщает агентство «РБК».

Из подготовленных ведомством поправок к законодательству следует, что размер штрафа за каждый день просрочки составит 0,05 % от страховой суммы — пока это 200 рублей. При этом максимальный размер взыскания ограничат 10 тысячами рублей.

Одновременно с этим сами полисы ОСАГО планируется разделить на три вида в зависимости от страховой суммы. К уже существующему размеру компенсации в 400 тысяч рублей за вред, причиненный имуществу, и 500 тысяч рублей за вред жизни или здоровью потерпевшего добавятся варианты с возмещение на 1 миллиона и 2 миллиона рублей.

Кроме того, Минфин собирается внести изменения в тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности. На первом этапе страховщикам предложат самостоятельно определять подход к установлению коэффициентов. При этом ведомство рекомендует снизить роль мощности транспортного средства и уделять больше внимания личностным характеристикам и манере езды водителя. При расчете скидок за безаварийную езду будет учитываться вся история вождения по всем транспортным средствам, которыми когда-либо управлял страхующийся.

Работу рынка ОСАГО в России регулирует Центробанк, устанавливая коридор, в пределах которого может меняться конечная цена полиса в страховых компаниях. Сейчас он колеблется от 3 432 до 4 118 рублей. При расчетах используются восемь коэффициентов, на которые умножают базовый тариф: например, в зависимости от возраста и стажа водителя, мощности его автомобиля и региона, в котором он используется. Кроме того, автовладельцы могут получить бонус-малус — скидку за безаварийную езду. За грубые же нарушения правил страхования клиентов могут заставить заплатить на следующий год в полтора раза больше.