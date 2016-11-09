Власти Москвы планируют в 2017 году сократить интервал движения поездов «Ласточек» по Московскому центральному кольцу до четырех минут. Об этом сообщил вице-президент «РЖД» Олег Тони, передает информагентство «Москва».

«Сейчас движение „Ласточек“ на кольце осуществляется с интервалом в шесть минут. Как увеличить провозные способности? Снижать интервал. Мы уверены, что в следующем году мы поедем с интервалом четыре минуты. И технологически, и технически это возможно. Такого в мире нигде нет», — заявил Тони.

Движение по МЦК запустили 10 сентября. Всего на кольце работает 31 остановочный пункт. С них можно совершать пересадки на 14 станций метрополитена и шесть остановок радиальных направлений железных дорог. В первый месяц МЦК можно было пользоваться бесплатно. С 11 октября за проезд по кольцу взимается плата по тарифам метро. Предусмотрен наличный и безналичный расчет.

Интервал движения электропоездов «Ласточка» в час пик составляет шесть минут, а во внепиковое время — около 12 минут.