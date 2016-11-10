Движение на дорогах в Москве существенно затруднено из-за непогоды: в городе идут ледяной дождь и снегопад. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает заторы в столице на 8 баллов из 10.

О затруднениях предупреждает также департамент транспорта Москвы.

Восток и юг МКАД загружены в обоих направлениях, запад − по внутренней стороне #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 10 ноября 2016 г.

На севере ТТК зафиксированы низкие скорости в обоих направлениях, на юге − по внутренней стороне #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 10 ноября 2016 г.

На севере ТТК зафиксированы низкие скорости в обоих направлениях, на юге − по внутренней стороне #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 10 ноября 2016 г.

По прогнозам синоптиков, в Москве в четверг, 10 ноября, может выпасть треть месячной нормы осадков. 10 и 11 ноября в городе будут идти снегопад, метель и ледяные дожди. Главное управление МЧС по Москве в связи с ухудшением погоды объявило экстренное предупреждение.