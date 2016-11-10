Московский метрополитен переведен на усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей подземки.

Особое внимание уделяют бесперебойной работе инфраструктуры метрополитена, к которой относятся эскалаторы, энергетика, службы сигнализации и блокировки. Также сотрудники метро регулярно проверяют места возможных течей, чтобы при необходимости быстро их устранить.

В четверг, 10 ноября, в Москве объявлено чрезвычайное предупреждение из-за непогоды. Сейчас в разных районах города идет ледяной дождь и снегопад. Движение на дорогах затруднено, рейсы в аэропортах задерживаются и отменяются.