С 11 декабря 2016 года «Российские железные дороги» увеличат срок продажи билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Сейчас билеты на большинство дальних поездов продают за 45 суток. В декабре этот интервал расширят до 60 суток практически для всех рейсов, а впоследствии и вовсе удвоят. Глава РЖД Олег Белозеров пообещал президенту России Владимиру Путину, что билет на поезд можно будет купить за три месяца.

Руководство РЖД отмечает положительную динамику в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок. По прогнозам Белозерова, компания закончит 2016 год с ростом спроса и по пригороду, и по дальним маршрутам на 1 %. Среди причин, которые привели к улучшению ситуации на железной дороге, он отмечает развитие скоростных и высокоскоростных перевозок поездами «Ласточка», «Сапсан» и «Стриж», а также запуск Московского центрального кольца.