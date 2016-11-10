Российское правительство отправило на доработку проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань стоимостью в 1,2 триллиона рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Правительственный департамент промышленности и инфраструктуры попросил профильные ведомства, «РЖД» и совет потребителей перевозчика пересчитать базовые параметры финансовой и организационно-правовой модели магистрали. В частности, они должны проверить реалистичность достижения указанного в проекте пассажиропотока, от которого зависит окупаемость инициативы, и ограничить использование бюджетных денег, чтобы повысить эффективность частных партнеров.

Эксперты считают, что правительство попросило доработать проект перед окончательным выбором партнера по нему, чтобы снизить собственные риски на фоне уже имеющихся проблем с бюджетом. Кроме того, они указали на то, что при строительстве могут возникнуть проблемы с возведением магистрали на территории самой Москвы.

В 2013 году власти объявили о начале крупнейшего в истории современной России инфраструктурного проекта по строительству магистрали протяженностью в 770 километров из Москвы в Казань. Предполагается, что в 2020 году пассажиропоток по ней составит 4,7 миллиона человек и за следующее десятилетие увеличится втрое — до 15,9 миллиона пассажиров.

Само строительство магистрали должно начаться в 2017 году и завершиться в 2019-м. Проект планируется реализовать за счет государственно-частного партнерства. Его совокупная стоимость оценивается в 1,2 триллиона рублей. 94 миллиона из них предоставит государство. Еще около 4,3 миллиарда направят через инвестпрограмму «РЖД». Оставшуюся сумму планируется получить от партнеров, в том числе заграничных. На участие в проекте уже претендуют Китай и Германия.