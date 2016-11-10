В МВД России хотят наказывать за пьяную езду сроком более трех лет лишения свободы. Об этом заявил глава министерства Владимир Колокольцев, сообщает «Интерфакс».

«Министерство внутренних дел прорабатывает сегодня вопрос об увеличении ответственности за данный вид правонарушения для того, чтобы срок лишения свободы превышал три года», — сказал Колокольцев в интервью телеканалу «Россия 24».

Это значит, что данное нарушение будут относиться к разряду средней тяжести, «что в большей степени будет соответствовать тяжести последствий», заключил глава МВД.