Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово будет закрыта в ночь на 14 ноября из-за работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное дорожное агентство России.

«В ночь с 13 на 14 ноября вводятся временные ограничения движения на 42-м километре федеральной дороги А-105 „Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово“ в Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

Так, с 22:30 13 ноября до 02:30 14 ноября движение в сторону аэропорта будет осуществляться по одной полосе, в направлении Москвы — без ограничений. При этом 14 ноября с 02:30 до 02:55 движение полностью закроют в обоих направлениях. Кроме того, с 02:55 до 06:00 движение в сторону аэропорта будет осуществляться по одной полосе, а в направлении Москвы — без ограничений.

С 06:00 14 ноября все ограничения движения будут сняты.