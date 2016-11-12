Федеральное агентство воздушного транспорта не разрешило принадлежащей «Аэрофлоту» авиакомпании «Победа» летать в Вену. Об этом сообщает «РБК».

Уточняется, что «Победа» запрашивала у Росавиции разрешение на полеты в столицу Австрии семь раз в неделю. Причины отказа в письменном извещении Росавиации не указаны.

Ранее министерство транспорта Австрии попросило российские власти запретить авиакомпании «Победа» продавать билеты по маршруту Москва — Вена. Австрийские власти заявили, что «Победа» продает билеты в столицу Австрии, не имея прав на подобные перевозки и не получив разрешений.

Вместе с тем представитель «Победы» сообщила РБК, что «Победа» не совершает прямых рейсов в Вену, а продает на маршруте Москва — Вена единый билет Fly&Bus (самолет плюс автобус). Так, самолет долетает до Братиславы, откуда пассажиры трансфером отправляются до Центрального железнодорожного вокзала Вены на автобусе. Маршрут действует с конца 2016 года.

