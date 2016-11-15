В воскресенье, 20 ноября, будет закрыт на весь день центральный участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом The Village сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Будет прекращено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции „Проспект Мира“ до станции „Октябрьская“. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути», — говорится в пресс-релизе подземки.

Через станцию «Китай-город» можно будет проехать только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию «Третьяковская» — по Калининской линии. Также будут закрыты переходы между станциями «Тургеневская» — «Чистые пруды» и «Тургеневская» — «Сретенский бульвар».

Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 21 ноября, с открытием метро в 05:30.