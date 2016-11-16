Восточный вестибюль станции «Сокол» Замоскворецкой линии метро открыли для входа и выхода пассажиров после работ по реконструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника дирекции инфраструктуры Московского метрополитена Игоря Серебрянникова.

По словам Серебрянникова, вестибюль решили открыть до окончания работ по реставрации, так как оставшиеся работы безопасны и не мешают движению пассажиров. Сейчас идет установка фонтана, отладка входных деревянных дверей и осветительных приборов. Отмечается, что восточный вестибюль является объектом культурного наследия и находится под охраной государства.

Задачей ремонта было восстановить и укрепить несущие конструкции, провести капительный ремонт здания. Была восстановлена белокаменная облицовка фасада. Ее покрыли специальным антиграффити-раствором, который поможет легче удалять загрязнения и надписи с фасада. Полностью работы завершатся к концу года.

Ранее сообщалось, что вестибюль будет восстанавливаться по архивным чертежам и историческим фотографиям.