Столичные власти отказались от планов по реконструкции Алтуфьевского шоссе. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал в эфире радиостанции «Москва ФМ».

Провели математические расчеты и пришли к выводу, что на сегодня реконструкция этой трассы нецелесообразна. Затраты будут очень большими, а транспортный эффект — минимальным Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы

Чиновник подчеркнул, что при реконструкции вылетных магистралей значительная часть ресурсов уходит не на расширение самого дорожного полотна, а на перекладку инженерных коммуникаций, расположенных под трассой.

Одновременно с этим Хуснуллин анонсировал окончание всех сложных дорожных проектов к 2020 году. «Мы хотим закончить тяжелую стройку и дальше работать по улучшению поперечных связок», — уточнил он.

В 2014 году московские власти перенесли реконструкцию Алтуфьевского шоссе на 2018 год из-за нехватки финансирования и низкой важности этого проекта по сравнению с остальными дорожными работами. Тогда же на шоссе выделили четвертую полосу, что позволило разгрузить трафик.