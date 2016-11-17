Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет 44 рейса, запланированных на 18 и 19 ноября. Все они должны были вылететь из аэропорта Шереметьево. Об отмене сообщается на сайте перевозчика.

В частности, отменяются рейсы в Санкт-Петербург, Ростов, Ставрополь, Мюнхен, Копенгаген, Осло, Таллин, Дрезден, Варшаву и другие города.

Кроме того, 18 ноября с задержкой вылетят рейсы SU1250 в Нижнекамск и SU2118 в Ригу.

В пятницу, 18 ноября, и четверг, 19 ноября, в Москве прогнозируется потепление — температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов. При этом будет идти мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.