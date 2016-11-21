Структуры министерства внутренних дел начали разработку новых номеров для машин и мотоциклов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ведомство собирается уменьшить размер номеров для мотоциклов, чтобы они соответствовали западным стандартам и не нуждались в дополнительных приспособлениях для крепления. Также планируется выдавать специальные знаки для ретро- и спортивных автомобилей и ввести номера нового формата для иностранных машин. Владельцам последних могут также разрешить сверлить в них дополнительные отверстия — сейчас за это предусмотрен штраф.

Предполагается, что окончательно новый ГОСТ по номерам утвердят осенью 2018 года.