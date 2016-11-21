В воскресенье, 27 ноября, на весь день закроется центральный участок Замоскворецкой линии метро. Об этом со ссылкой на первого заместителя начальника дирекции инфраструктуры столичного метро Романа Цуканова сообщает информагентство «Москва».

В этот день для входа и выхода пассажиров закроют «Маяковскую», «Тверскую» и «Театральную». Движение поездов по зеленой ветке будет осуществляться от «Речного вокзала» до «Белорусской» и от «Новокузнецкой» до «Алма-Атинской».

«Белорусская» и «Новокузнецкая» продолжат работу в качестве временно конечных станций: радиальная «Белорусская» с пересадкой на станцию Кольцевой линии, «Новокузнецкая» — с пересадками на «Третьяковскую» Калужско-Рижской и Калининской линий.

Закрытые станции начнут работать с открытием метро в 05:30 утра в понедельник, 28 ноября.