На Киевском направлении железной дороги в районе Аминьевского шоссе планируют построить дополнительную станцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Новая станция станет конечной для многих электричек и поездов дальнего следования. Станцию планируют построить рядом со станцией метро «Аминьевское шоссе» Третьего пересадочного контура, которая откроется в 2019 году.

Киевское направление железной дороги остается одним из наиболее загруженных. Новая станция, по мнению властей, позволит решить эту проблему.