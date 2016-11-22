В Московском метрополитене запустили онлайн-игру «Сеть» — ее разработал оператор Wi-Fi в подземке, компания «МаксимаТелеком». Об этом сообщает сайт московской мэрии.

Онлайн-квест состоит из загадок на знание истории метрополитена. Игрокам предстоит «спасти подземку от инопланетян, которые хотят заменить работников метро». Для прохождения игры необходимо разгадать зашифрованное послание.

Троим лучшим игрокам подарят главный приз — iPhone 7. Также участники квеста получат подарки от организаторов — проездные билеты «Единый» на один, три и 12 месяцев, сертификаты на квесты и премиальные пакеты доступа в интернет.

Игра будет доступна с 22 ноября по 22 декабря всем пользователям сети Wi-Fi в метро.