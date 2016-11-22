Авиакомпания S7 Airlines с 26 апреля 2017 года открывает регулярные рейсы из Москвы в Пизу. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Уточняется, что вылет будет осуществляться из аэропорта Домодедово по средам и субботам в 08:00, прибытие в Пизу — в 10:55 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать в 11:50 и возвращаться в Москву в 16:25. Полеты будут проходить на Airbus A320. Это пятое итальянское направление на карте полетов S7.

Авиабилеты уже есть в продаже. Их можно купить на официальном сайте компании, через приложения S7 для iPhone и Android и во всех офисах продаж перевозчика.

Ранее сообщалось, что российский лоукостер «Победа» начнет летать из Москвы в Пизу ближайшей зимой. До этого прямого авиасообщения с Пизой не было.