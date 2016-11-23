Туристический онлайн-сервис Tutu.ru запустил в мессенджере Telegram бота для покупки железнодорожных билетов. Его можно найти по названию @TutuTrainBot. Об этом The Village рассказали представители сервиса.

Для того чтобы узнать наличие и стоимость билета, необходимо написать боту пункт отправления и прибытия, а также предполагаемую дату отъезда. В ответ @TutuTrainBot выдаст информацию о свободных местах, ценах и о времени отправления поезда.

Для покупки билета бот предложит перейти на сайт Tutu.ru, где пользователь сможет выбрать места на схеме вагона, воспользоваться скидками и спецтарифами РЖД, провести защищенную оплату и вернуть билет. Также через бота можно связаться с контакт-центром Tutu.ru.