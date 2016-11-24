На восьми самых загруженных станциях Московского центрального кольца (МЦК) установили дополнительные автоматы по продаже билетов с поддержкой технологии PayPass, которая позволяет платить картой. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Терминалы появились на станциях «Владыкино», «Локомотив», «Деловой центр», «Коптево», «Измайлово», «Угрешская» и «Автозаводская».

Отмечается, что такое решение приняли в связи с ростом пассажиропотока. Терминалы перенесли сюда с менее загруженных станций. Так, на станции «Владыкино» теперь работают десять терминалов для продажи билетов: пять были здесь изначально, а еще пять перевезли с других станций.