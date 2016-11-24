На ВДНХ к лету могут начать ходить беспилотные автобусы Matreshka. Об этом информагентству «Москва» сообщил генеральный директор компании по созданию беспилотных автомобилей «Электротранспортные технологии» Антон Поппель.

По его словам, компания хочет запустить беспилотные автобусы на ВДНХ к лету 2017 года, но для этого надо решить ряд вопросов к маю. «Все будет зависеть от регламента. Ездить-то мы можем в любой момент, когда дадут возможность. Мы готовы выходить», — сказал Поппель.

При этом он уточнил, что в перспективе компания рассматривает возможности запуска данных автобусов в других парках города. «Просто мы не выходим на дороги общего назначения, ездим на тех дорогах, где можно их регламентировать внутренними правилами. В плане Москвы — это „Лужники“, парк Горького, парк „Патриот“. На самом деле много где их можно использовать — вся историческая часть города: и Александровский сад, и Кремль», — уточнил Поппель.

Сейчас беспилотные автобусы Matreshka уже тестируют на трассах в технопарке «Калибр», а также в «Сколково».