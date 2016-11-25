Авиакомпания Lufthansa отменила больше 10 рейсов на 25 и 26 ноября из-за продолжающейся забастовки пилотов. Это следует из онлайн-табло на сайте перевозчика.

В частности, в пятницу, 25 ноября, компания не сможет выполнить по три рейса из Домодедова во Франкфурт-на-Майне и обратно и по два рейса в Мюнхен и обратно. Также отменен вылет из Москвы в Мюнхен, запланированный на 09:00 в субботу, 26 ноября. На полеты из Москвы в Цюрих и обратно, осуществляющиеся принадлежащей Lufthansa авиакомпанией Swiss, забастовка не повлияла.

Ранее предполагалось, что протест пилотов Lufthansa, требующих повысить им зарплату, продлится до вечера пятницы, 25 ноября, однако теперь появились сообщения, что он может затянуться еще на день. В связи с этим перевозчик рекомендует регулярно проверять статус своего рейса на сайте. Все пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты или поменять их на новые через личный кабинет или у туроператоров, через которых они их приобрели.