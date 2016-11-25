Министерство внутренних дел России предложило внести изменения в существующую дорожную разметку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно разработанному плану министерства, новая разметка желтого цвета будет разделять встречные потоки автомобилей. Такую разметку используют в США.

Также разрабатываются новые схемы организации движения на перекрестках и на трассах с ограждениями, где есть риск выезда на встречную полосу.

Как отмечают в правительстве, в ближайшее время документ будет согласован с вице-премьером Игорем Шуваловым.