Российские авиакомпании предложили ужесточить ответственность буйных пассажиров за их поведение на борту. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По мнению перевозчиков, в законодательстве необходимо предусмотреть возможность обязать дебошира возмещать моральный ущерб всем пассажирам рейса в размере стоимости билета. Также авиакомпании хотят получить право отказывать клиентам из черного списка в обслуживании или брать с них повышенную оплату.

В крайних случаях авиадебоширам предлагается закрывать выезд из страны. Если же неподобающим поведением отличатся депутаты или чиновники, то за этим должно последовать увольнение со службы.

Общие правила поведения пассажиров планируется прописать в Воздушном кодексе.