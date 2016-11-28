В аэропортах Москвы задерживаются и отменяются рейсы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве отменили 19 рейсов, еще три задерживаются. 14 отмененных рейсов принадлежат компании «Аэрофлот». «В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий (сильный снег) в аэропорту Шереметьево „Аэрофлот“ вносит изменения в расписание рейсов на 28 и 29 ноября», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В Домодедове задерживаются восемь рейсов, два отменены. Из Внукова не вылетят три запланированных рейса.