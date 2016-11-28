В московском метро 30 ноября запустят тематический поезд с репродукциями работ русских художников XX века. Об этом The Village сообщили в пресс-службе метрополитена.

Поезд будет ходить по Кольцевой линии подземки.

Вагоны украсят фрагментами 78 работ из коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Запуск поезда станет частью образовательного проекта «Интенсив XX». В день запуска заработает сайт intensiv20.ru, на котором будут публиковать лекции и мастер-классы об авторах и коллекциях Третьяковской галереи.