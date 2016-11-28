Территорию бывшего завода имени Лихачева, центр города и новые причалы в строящемся парке «Зарядье» соединит водный транспорт. Об этом сообщается на портале комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«По Москве-реке можно будет за 15 минут добраться туда и обратно. Это будут регулярные пассажирские маршруты шаттлов», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, для городских набережных существует предельная высота волны. «Поскольку от быстрой скорости поднимается высокая волна, не везде можно открыть водные маршруты, а на ЗИЛе — сделаем», — пояснил Кузнецов.

Также он отметил, что для связи напрямую с кварталами ЗИЛа от Серпуховско-Тимирязевской линии метро организуют паромную переправу.

Кроме того, на территории ЗИЛа построят новые дороги и два автомобильных моста через Москву-реку по направлению к Варшавскому шоссе.