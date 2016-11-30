В Московском метрополитене 30 ноября стартует Проект Третьяковской галереи, посвященный искусству XX века. Он называется «Интенсив XX». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В вестибюле станции «Парк культуры» Кольцевой линии метро установят тантамарески с фрагментами картин художников XX века. Рядом с ними будет работать бесплатный Wi-Fi, чтобы пассажиры могли делать селфи и выкладывать их в социальные сети.

На эскалаторах появится билборды с интересными фактами об авангарде, советском и современном искусстве, а также с фрагментами картин известных художников. В межарочных пространствах на самой станции повесят портреты Казимира Малевича, Василия Кандинского и других художников. Рядом с портретами нанесут высказывания живописцев.

На полу станции появятся тематические указатели — например, «Курс на Коржева», «Взглянуть на Булатова» и «Навстречу Малевичу». Они приведут к выходу, возле которого находится один из корпусов Третьяковской галереи.

Кроме того, в кассе «Парка культуры» начали продавать тематические билеты «Единый», на которых изображен павлин с картины авангардистки Наталии Гончаровой «Павлин под ярким солнцем».

Также в рамках проекта по Кольцевой линии метро запустят тематический поезд с репродукциями работ русских художников XX века.