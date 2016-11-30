Министерство транспорта представило новые знаки, которые вскоре начнут применяться на российских дорогах. Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, ведомство показало знак «Электромобиль», на котором изображена легковая машина, окруженная электрическим проводом. Он будет использоваться вместе с разрешающими, запрещающими и информационными знаками во всевозможных комбинациях — от обозначения стоянки для электромобилей до предупреждения о том, что проезд разрешен только электротранспорту. Вдобавок к этому для удобства владельцев электрокаров вводится знак «Автозаправочная станция с зарядкой для электромобилей», указывающий расстояние до ближайшей подходящей им АЗС.

Помимо этого, власти подготовили дорожные знаки, ограничивающие движение транспорта по экологическому классу. Они применяются для обозначения чистоты топлива: чем выше класс, тем меньше в нем серы и добавок, вредящих окружающей среде. В России горючее делится на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й классы. В качестве ограничителя для движения легкового и грузового транспорта в некоторых районах выбрали 4-й класс. Вдобавок будет применяться обозначение конца зоны, по которой могут двигаться только экологически чистые машины.

Когда именно новые знаки появятся на дорогах, не уточняется. В пресс-службе Минтранса заявляют, что проекты постановлений, которыми планируется утвердить новые обозначения, уже прошли согласование и сейчас находятся на рассмотрении правительства.