Московская мэрия с 26 декабря введет платную парковку еще на 206 улицах. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе столичного департамента транспорта прокомментировали, что расширение парковочного пространства коснется аварийно опасных участков и мест наибольшего скопления автомобилей. Новые зоны платной парковки были определены совместно с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями города.

Платную парковку организуют рядом с торговыми и бизнес-центрами («Золотой Вавилон», «Город», «Каширский двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Гудзон», «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза», «Перовский»), станциями метро («Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская», «Пионерская») и выходами из МЦК («Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический сад», «Хорошёво»).

Также в ближайшее время столичные жители смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20:00 до 08:00. По словам пресс-службы департамента, это позволит владельцам автомобилей найти свободное место для бесплатной парковки возле своего дома.